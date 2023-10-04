Комментаторы считают, что авторам трека нужно было придумать другой текст.

Украинская певица Alyosha выпустила новую дуэтную песню, которую вместе с ней исполнил Влад Дарвин. Артисты записали трек "Причастя" и уже сняли клип к нему.

Для видео певица примерила соблазнительное красное платье, которое обнажило ее ножки. Alyosha танцевала рядом с Дарвином, который для клипа выбрал необычную шляпу.

"Я надихалась вогнем, народженим двічі. Дух заборонених тем світив мені у вічі. Там не було ні в'язниць, ні букви закону. Тільки кордони червоні між нами до скону, скону. Немилостиво прагну тебе, як грішний причастя. Як люта злива прагну в тебе, прощенно упасти. З душі обриву упасти тобі, сльозами спокути. На груди я прагну, прагну із тобою бути, бути. Я прагну, прагну із тобою бути", - говорится в песне.

Текст песни вызвал в сети большие споры. Некоторые пользователи начали писать, что Alyosha и Дарвин, написавший эту песню, якобы перешли черту. Также комментаторы отметили:

"Богохульство! Жаль, что опустилась до такого уровня низкого, чтобы использовать святые и светлые вещи для славы своей. Просто позор"

"Разочаровали. Почему всем так хочется вплетать тему христианства в песни? Не было других рифм или объяснений? Очень жаль!"

"По моему мнению, название "Причастя" вообще неуместно, я бы назвала "Прагну". Обидно, что таким образом певцы издеваются над христианскими таинствами.. Слова имеют значение, так нельзя!".

Впрочем, нашлись и комментаторы, которые оценили и новый трек, и клип к нему. Такие пользователи пишут:

"Хорошая работа. Молодцы. Понравилось все. Буду слушать"

"Очень классное исполнение, однозначно заслуживающее лайка!"

"Всегда шикарно! Дуэт супер! Тексты глубокие! Спасибо".

Alyosha и Влад Дарвин - "Причастя" (клип)

Напомним, недавно певица Анна Тринчер устроила жаркие танцы в новом клипе.

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