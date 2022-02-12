Сам музыкант, родом из Беларуси, перед выступлением отметил, что он как музыкант – родился в Украине.

Член жюри нацотбора Евровидения 2022 Ярослав Ладыгин прокомментировал недовольство отдельных зрителей участием в конкурсе белорусского музыканта Michael Soul.

Телеведущая Маша Ефросинина после выступления певца поинтересовалась мнением жюри по поводу неоднозначных комментариев в адрес белоруса, мол, тот занял место одного из возможных украинских участников.

Ладыгин посоветовал зрителям "просто насладиться украинской культурой" и поблагодарил, в свою очередь, украинским военным.

Отвечая на вопрос, он сказал: "У нас в оргкомитете действительно было много споров относительно Майкла. И звучали мысли, что Майкл занимает место украинца. Но я считаю, что Украина – такая страна, которая должна притягивать, как магнит, таланты из других стран. И Майкл здесь на своем месте".

Сам музыкант, родом из Беларуси, перед выступлением отметил, что он – как музыкант – родился в Украине.

На нацотборе артист презентовал в неординарном образе песню "Demons".

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