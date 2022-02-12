Свою электронную балладу Demons Michael Soul посвятил именно возрастному и духовному росту.

Участник Нацотбора Евровидение 2022, белорусский певец Михаил Сосунов (Michael Soul) рассказал, что в детстве среди сверстников чувствовал себя "как бактерия".

Перед выступлением музыкант признался, что комплексовал из-за своей женской внешности.

"Когда человек сильно отличается, это как бактерия, попавшая в организм. Конечно, все остальные ее пытаются выжить немного", - рассказал певец.

Мать Михаила добавила, что буллинг был не просто со стороны одноклассников, а в со стороны школы: "Что он такой-сякой, играет на скрипке. Типа не мужик. Я этого не знала. Я говорю: давай приду как-нибудь, разрешим конфликт в школе. Он: нет, не надо".

Сосунов также обратил внимание на свою фамилию, что когда-то давала повод другим с него смеяться.

Свою электронную балладу Demons Michael Soul посвятил именно возрастному и духовному росту.

"Я здесь чувствую определенную свободу. Здесь я принял себя. Я хочу рассказать всей Европе, что я такой, как я есть, и каждый может таким будет. Ведь песня Demons – она же об этом: может, я грешен. Но я работаю над собой, чтобы быть лучше", - подытожил артист.

Евровидение 2022: нацотбор конкурса

Сегодня, 12 февраля, в Киеве проходит финал нацотбора на Евровидение от Украины.

В песенном конкурсе в субботу участие примут 8 участников - Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Накануне финала за нарушение правил конкурса был дисквалифицирован LAUD. Оказалось, что свою песню он записал еще в 2018 году и тогда обнародовал.