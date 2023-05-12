Саша сначала не хотел сниматься, впрочем, потом передумал.

Украинский мальчик, снявшийся в клипе Imagine Dragons, рассказал свою историю. Александр Згурский живет на Николаевщине, в Новогригорьевке, российские оккупанты разрушили его дом. Он согласился на съемки не сразу, передумал только ради того, чтобы о его беде узнали люди.

В день премьеры клипа на песню Crushed Саша мгновенно стал известным. О нем заговорили блогеры, видео с ним поразило пользователей Сети.

"Начали известные тиктокеры все отмечать меня. Неожиданно так было, потому что я не знал, что этот клип опубликовали. Он мне немножко позже написал, и я был в шоке конечно, что все отмечают, все подписываются. Вчера захожу в Instagram и вижу, что многие друзья начали меня отмечать под клипом, много известных людей, также эта группа", - рассказал мальчик журналистам "Суспильного".

Саша хотел, чтобы волонтеры узнали о его разрушенном селе. Российские ракеты его почти "стерли". Сейчас мальчик уже видит первые результаты, он понимает, что не зря согласился на съемки.

"Приехал один из Америки, фотограф и певец он, и предложил сняться мне в этом клипе. Я сначала не хотел, потом он рассказал, что я могу стать известным, что ко мне могут приехать волонтеры, помочь дом отремонтировать, поэтому я потом согласился", - сообщил украинец.

Мальчик уехал из родного села, когда начались массированные обстрелы. Осенью, когда он туда вернулся, увидел свой разрушенный дом. Кроме этого, россияне повредили здание школы, где он учился.

"В этой школе я проучился почти 9 лет, еще осталось мне три недели и выпускной. Школу сильно разрушили. Я когда приехал сюда, собирали субботники, чтобы уберечь какую-то мебель. В середину школы все затекает, дыра в стене. Хотелось, чтобы эту школу отремонтировали, когда буду взрослым, чтобы приезжать сюда и мои дети могли бы здесь учиться, чтобы кто-то помог отремонтировать", - добавил Саша.

Напомним, ранее стало известно, что украинский певец выпустил песню, слова к которой написал воин ВСУ.

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