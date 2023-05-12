Украинский военнослужащий написал проникновенное стихотворение, которое вдохновило талантливого исполнителя ARKUSH создать искренний и чувственный трек.

Украинский певец ARKUSH представил новый сингл "Тихо, серце" с трогательным текстом, написанным украинским защитником, который не понаслышке знает что такое война.

Автор проницательных слов - Александр Тодорчук. Мужчина после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды сил обороны. Именно проблемы войны подтолкнули его к написанию стихов.

"Эти строки одновременно о войне и том, куда она никогда не сможет добраться - наши чувства. О любви, которая спасает в самые сложные моменты и дарит смысл во времена, когда все рушится. Я, честно говоря, никогда не писал. И вот только после мобилизации почувствовал и попробовал", - рассказал Александр Тодорчук.

"Когда я прочитал текст, я был глубоко тронут словами стихотворения и музыка после этого пришла сама. Для меня невероятная честь - иметь возможность работать с таким преданным своему делу мужчиной", - рассказал ARKUSH.

Кроме службы в Вооруженных Силах Украины Александр является основателем UAnimals - крупнейшей организации спасения животных в Украине, которая эвакуирует, кормит и лечит тех, кто не может себя защитить. В декабре 2022 года за свою общественную деятельность мужчина получил награду "Золотое сердце" от президента Украины Владимира Зеленского.

ARKUSH - "Тихо, серце": клип

Напомним, Макс Барских представил новый клип, в котором проехался по Киеву на коне.

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