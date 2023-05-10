Украинцы поблагодарили группу за поддержку.

Американская группа Imagine Dragons выпустила клип на песню Crushed. В ролике они показали кадры из Украины, которая сейчас противостоит российской агрессии.

Видео было снято на передовой в Украине. Главный герой - маленький мальчик Саша, который месяцами подвергался обстрелам в своем городе.

"История Саши душераздирающая, и таких, как он, тысячи, отчаянно нуждающихся в помощи. Даже сегодня его семья без электричества и других основных коммунальных услуг. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование United24 и поднять свой голос в этом направлении", - говорится в описании к видео на YouTube.

Реакция сети на клип группы

"От лица всей Украины выражаю большую благодарность за вашу поддержку! Я никогда не сомневалась в вас, для меня вы самая лучшая группа!"

"Спасибо за поддержку и творчество. Мы - ценители вашей музыки"

"Спасибо, друзья, за песню. Пусть каждый почувствует ее сердцем и пусть мир придет в каждое сердце, каждый дом и вечно будет царствовать как на небе, так и на земле"

"Безграничная благодарность за огласку, за то, что не молчите о горе, постигшем Украину. Слава Украине"

Ранее УНИАН сообщал, что участники группы являются послами United24. Они открыто осуждают преступный режим Кремля и призывают мир донатить на украинскую армию.

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