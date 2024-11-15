Через неделю выйдет новая взрывная песня Русланы.

Известная певица Руслана анонсировала выход новой песни Кам'яна Діва, премьера которой состоится 22 ноября.

На этот раз Руслана предлагает не просто послушать музыку, а почувствовать ее всей душой.

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"Почувствуйте ритм сердца камня!" - призывает певица, намекая на особую энергетику трека.

Каменная Дева - это сочетание древних украинских мотивов с современными танцевальными ритмами, микс традиций и инноваций.

Руслана обещает настоящий взрыв эмоций и энергии.

"Эта песня станет подарком для поклонников украинской этнически-танцевальной музыки", - делится певица.

Фанаты уже в предвкушении премьеры и активно комментируют анонс в соцсетях:

"Ухты, это очень круто. Я в ожидании!"

"Ждем с нетерпением!"

"Вау! Солнце, жду с нетерпением! Уверена, это будет ТОП!

Руслана уже не раз доказывала, что украинская музыка может быть современной, энергичной и зажигательной. Ее творчество - это всегда сочетание традиций и экспериментов, которое завораживает и вдохновляет.

Кто такая Руслана

Руслана Лыжичко - известная украинская певица, композитор, продюсер и общественный деятель. Она получила мировую славу благодаря победе на песенном конкурсе "Евровидение" в 2004 году с песней "Дикие танцы".

Ее творчество сочетает в себе элементы украинской народной музыки, современных танцевальных ритмов и мощной энергетики. Руслана также известна своей активной гражданской позицией и участием в важных социальных проектах.

Напомним, 51-летняя известная певица рассказала о будущем материнстве.

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