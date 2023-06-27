Это большой успех для певицы.

Украинская певица Тина Кароль стала голосующим членом самой престижной музыкальной премии Grammy.

На своей странице в Instagram она сказала, что для нее это большая честь.

"Для меня большая честь и благодарность за то, что меня приняли в музыкальную семью Grammy в качестве члена с правом голоса", - написала артистка.

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Как сообщает пресс-служба Grammy, в этом году приглашения получили 3700 музыкантов из разных стран.

Известно, что в 2021 году к экспертам премии присоединилась скрипачка Ассия Ахат. Она говорила, что новых членов рекомендуют уже действующие. Затем оргкомитет оценивает достижения артиста и принимает решение.

Чем известна Тина Кароль

Тина Кароль - украинская поп-дива. В 2017 году она стала Народной артисткой Украины.

Кароль стала лауреатом многих музыкальных премий, а также представляла нашу страну на "Евровидении", но победить ей тогда не удалось.

Кроме того, она много сезонов подряд была тренером шоу "Голос країни" и "Голос. Діти", где множество раз побеждала.

Также Кароль имеет четкую гражданскую позицию. В 2014 году она отказалась ездить на гастроли в Россию. В 2022 году, после того, как Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину, Кароль уехала из родной страны в Польшу, где выходила на митинги. Сейчас она выступает на благотворительных концертах и помогает украинской армии.

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