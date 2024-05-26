Певец перепел композицию "Крещатик".

Народный артист Украины Павел Зибров решил оригинально поздравить киевлян с днем столицы. Певец выпустил новую версию своего хита "Хрещатик", которую исполнил вместе с военным оркестром 8-го учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта.

По случаю праздника артист также презентовал клип на свою легендарную песню. Зибров вместе с военным оркестром на центральной улице Киева и возле монумента "Родина-Мать" спел строки из композиции. Как поделился Павел, на создание ремейка и видео он потратил неделю.

"Дорогие киевляне, я искренне поздравляю вас с Днем города. Пусть город каштанов всегда будет для вас источником вдохновения. Мы вместе с военным оркестром 8-го учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта искренне поздравляем вас с Днем города. И представляем новую версию легендарной песни "Крещатик", - поздравил горожан народный артист.

К слову, трек "Крещатик" был написан еще в 1994 году. Текст песни написал поэт и народный артист Украины Юрий Рыбчинский, а музыку создал сам Зибров. За более чем 20 лет композиция стала настоящим хитом и символом Киева. Существует немало версий песни, в частности, классическая, латино, джаз, диджей версия и сейчас новая с военным оркестром.

Напомним, ранее Павел Зибров впервые за долгое время показал фото с дочерью и зятем.

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