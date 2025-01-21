Это первый трек артиста под новым именем Slavic Balagan.

Известный украинский рэпер и продюсер Потап, который во время войны живет за границей, выпустил первую за долгое время песню. Трек вышел под новым именем украинца - Slavic Balagan. Его он посвятил новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

Песня называется "Trumpumpum". С помощью искусственного интеллекта, Потап снялся в клипе с известными мировыми политиками. В частности, нейросеть создала для ролика Трампа, главу Северной Кореи Ким Чен Ына, американского изобретателя и миллиардера Илона Маска, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, короля Англии Чарльза III и других.

Как отметил сам Потап в подписи к клипу на YouTube, он хотел собрать мировых лидеров вместе на одной вечеринке в Восточной Европе. Поскольку в реальной жизни это почти невозможно, поэтому на помощь пришел искусственный интеллект.

В видео украинец показал настоящий хаос, когда политики развлекаются на вечеринке без правил и ограничений. Ролик завершается тем, что президент США появляется перед американцами и делает вид, что никакой вечеринки, где он "отрывался" с другими коллегами, не было. Сейчас клип уже собрал четыре тысячи просмотров.

"Можете ли вы представить себе ночь, когда мировые лидеры отрываются и празднуют инаугурацию Трампа так, будто это самый горячий славянский фестиваль? Добро пожаловать на Trumpumpum от Славика Балагана, где Эммануэль Макрон, принц Уильям, Олаф Шольц и многие другие на этот раз сменят свои серьезные шляпы на праздничные короны", - написал продюсер.

К слову, сейчас Потап активно продвигает свое новое сценическое имя. Сейчас он называет себя "старшим братом из Восточной Европы" и стремится показать американцам, как живут люди в другой части планеты. Кстати, на своей новой странице в Instagram он общается на английском и работает на иностранную аудиторию.

Если еще в понедельник, 20 января, за Slavic Balagan следило всего 26 читателей, то уже сегодня, 21 января, эта цифра значительно выросла. Сейчас у него более 350 подписчиков.

Напомним, ранее Потап ответил, когда вернется в Украину. Сейчас рэпер находится в США. Он отметил, что во время войны приезжал на родину и заинтриговал ответом о своем возвращении.

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