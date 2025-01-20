Артист начал работать на иностранную аудиторию.

В прошлом известный украинский рэпер и продюсер, а сейчас беглец Потап, он же Алексей Потапенко, заговорил о возвращении в Украину. Артист неожиданно сменил свой псевдоним и ответил, планирует ли он приехать на родину.

Одиозный исполнитель вышел на связь на своей странице в Instagram. Он опубликовал фото из аэропорта и сообщил, что отправился в США. Причин переезда из Европы, где последние годы жил рэпер, он не раскрыл.

Однако подписчики в комментариях предполагают, что продюсер хочет увидеть инаугурацию Дональда Трампа в президенты, которая состоится уже 20 января, а также причиной стал его концертный тур. Как известно, на днях Потап сообщил, что даст первые за долгое время концерты в Америке. Он планирует выступить с русскоязычными хитами "Потап и Настя", "Время и стекло", Mozgi.

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"Я лечу в США. Угадайте почему?" - обратился к подписчикам Алексей.

Один из пользователей поинтересовался у артиста, почему он во время войны в Украине находится за границей и когда планирует вернуться на родину. В ответ на это в комментариях Потап отметил, что возвращался во время полномасштабного вторжения возвращался в Украину. Он намекнул, что планирует это сделать снова, но когда именно - не указал.

"Был, вернусь, потом снова поеду", - написал беглец.

Также рэпер сменил свой псевдоним. Теперь он будет выступать как Slavic Balagan. Более того, Алексей даже создал новую страницу в Instagram, где публикует контент на английском языке. В первом посте он указал, что планирует подарить иностранцам счастье, веселое настроение с помощью своего творчества.

"Привет, друзья, это я Slavic Balagan, ваш любимый старший брат из Восточной Европы! Я здесь, чтобы заставить вас смеяться и забыть все те глупые формальности Запада, которые удерживают вас от настоящего счастья! Костюмы, правила, политика, зарплаты - там, откуда я родом, у нас нет такого. Особенно зарплат. И все же, мы счастливы. Ты тоже можешь быть! Поэтому, подписывайтесь!" - заявил Потап в Instagram.

Напомним, ранее украинский продюсер назвал причину, по которой Потап не сможет вернуться в украинский шоу-бизнес. По словам Виталия Бардецкого, артист находится "вне контекста" происходящего в Украине.

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