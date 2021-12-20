Nino Basilaya представила оптимистичный трек-манифест "В ожидании тебя".

Nino Basilaya - новое лицо украинской поп-музыки. Несмотря на свой юный возраст, Нино уже успела нашуметь в телепроекте "Голос.Дети", дойдя до самого финала. Именно на этом проекте началось ее сотрудничество с Дмитрием Монатиком, который был наставником девушки, а позже - стал продюсером, подписав на свой лейбл. Этим летом Нино отправилась в сольное плаванье как независимая артистка.

Читайте такжеKAZKA выпустила клип об очень болезненном расставании (видео)За это время вокруг Нино собралась новая сильная команда. Песню "В ожидании тебя" написала Анастасия Пустовит, которая в один из вечеров просто сбросила ее в директ Нино с фразой: "Эта песня про тебя".

По словам певицы, она нажала на play и буквально сразу начала плакать, настолько точно слова выражали ее личную историю. Это история борьбы за свое место в этом мире, за близких людей, которые не всегда бывают рядом. В ней присутствует то оптимистическое начало, которое помогало девушке справляться со многими вызовами и трудностями. Аранжировщиком песни выступил Андрей Вдовиченко.

Nino Basilaya: "Песня "В ожидании тебя" очень мне близка. Не скрою, иногда мне кажется, что "весь мир против меня", но вера в лучшее всегда побеждает! Этот трек на 100% про мою реальность, о том, как сильно меня держит чувство привязанности к человеку, которого очень хочу увидеть и услышать, которого так сильно люблю. Эта песня вызывает чувство свободы и легкости, как и должно быть при настоящей любви: она окрыляет и делает счастливой".

Напомним, ранее группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала кавер песни "Мовчати" Скрябина.

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