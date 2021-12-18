Украинские музыканты записали каверы на 16 композиций группы "Скрябин", которые прозвучат в приключенческом роуд-муви "Я, "Победа" и Берлин".
Об этом нам сообщила перс-служба фильма.
Среди композиций, получившая новое звучание, стала песня "Мовчати" в исполнении группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.
Эту песню Скрябин (Андрей Кузьменко - УНИАН) записал с певицей Ириной Билык. Тогда в 2000-х годах спокойное и нежное пение в унисон, имитирующее диалог между мужчиной и женщиной, стало гимном многих влюбленных.
Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец подчеркнул, что его судьба уже дважды сочетала с песней Кузьмы Скрябина. Ранее, 2 года назад, они презентовали кавер, который был посвящен четвертой годовщине со дня гибели Андрея Кузьменко. И когда продюсеры фильма "Я, "Победа" и Берлин" обратились к нему с предложением создать перепев песни, они без сомнений согласились.
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"Мы не были с Андреем друзьями, но я с большим уважением отношусь к его творчеству. Особенно мне по душе песни раннего его периода. Я без преувеличения считаю Андрея символом украинской музыки", - поделился Танчинец.
"На этот раз для песни "Мовчати" мы сделали современное рок звучание, дополнили новым драматическим настроением, но главное – сохранили при этом характер и содержание, которые в них закладывал Кузьма и все авторы причастны к созданию этой песни! На самом деле мне очень интересно посмотреть, как будет экранизирована книга "Я, "Победа" и Берлин", интересна игра актеров и сочетание музыкального ряда, к которому нам выпала честь быть причастными", - добавил музыкант
Кавер песни от группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ: аудио
Напоминаем, что раньше MONATIK представил кавер на хит "Старі фотографії", который также украсил ряд саундтреков фильма.
Фильм "Я, "Победа" и Берлин": что известно
Съемки фильма " Я, "Победа" и Берлин" начались в 2020 году. Книга, изданная в 2006 году, рассказывает историю обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы – успеть на выступление. Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти истинное предназначение.
Премьера фильма состоится в марте 2022 года.