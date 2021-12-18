Эта песня станет саундтреком к фильму "Я, "Победа" и Берлин".

Украинские музыканты записали каверы на 16 композиций группы "Скрябин", которые прозвучат в приключенческом роуд-муви "Я, "Победа" и Берлин".

Об этом нам сообщила перс-служба фильма.

Среди композиций, получившая новое звучание, стала песня "Мовчати" в исполнении группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Эту песню Скрябин (Андрей Кузьменко - УНИАН) записал с певицей Ириной Билык. Тогда в 2000-х годах спокойное и нежное пение в унисон, имитирующее диалог между мужчиной и женщиной, стало гимном многих влюбленных.

Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец подчеркнул, что его судьба уже дважды сочетала с песней Кузьмы Скрябина. Ранее, 2 года назад, они презентовали кавер, который был посвящен четвертой годовщине со дня гибели Андрея Кузьменко. И когда продюсеры фильма "Я, "Победа" и Берлин" обратились к нему с предложением создать перепев песни, они без сомнений согласились.

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"Мы не были с Андреем друзьями, но я с большим уважением отношусь к его творчеству. Особенно мне по душе песни раннего его периода. Я без преувеличения считаю Андрея символом украинской музыки", - поделился Танчинец.

"На этот раз для песни "Мовчати" мы сделали современное рок звучание, дополнили новым драматическим настроением, но главное – сохранили при этом характер и содержание, которые в них закладывал Кузьма и все авторы причастны к созданию этой песни! На самом деле мне очень интересно посмотреть, как будет экранизирована книга "Я, "Победа" и Берлин", интересна игра актеров и сочетание музыкального ряда, к которому нам выпала честь быть причастными", - добавил музыкант

Кавер песни от группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ: аудио

Напоминаем, что раньше MONATIK представил кавер на хит "Старі фотографії", который также украсил ряд саундтреков фильма.

Фильм "Я, "Победа" и Берлин": что известно

Съемки фильма " Я, "Победа" и Берлин" начались в 2020 году. Книга, изданная в 2006 году, рассказывает историю обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы – успеть на выступление. Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти истинное предназначение.

Премьера фильма состоится в марте 2022 года.

"Я, "Победа" и Берлин" 2022: тизер-трейлер к фильму

Автор: Виктория Гордиенко