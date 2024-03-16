У группы есть несколько проектов.

Солист группы Kalush Orchestra, которая победила на "Евровидении-2022", Олег Псюк рассказал, что на сегодняшний день у Kalush Orchestra есть несколько проектов, в которых они используют разные стили.

"Есть KALUSH, Kalush Orchestra, КИЛИММЕН, и они интересны людям. Приходите обязательно на наши выступления, ведь это всегда очень хорошо спродюсированная программа. Все ребята уникальны", - высказался Псюк в интервью "ТиКиїв".

При этом Олег говорит, что весной у группы будет тур по 50 городам Украины.

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К слову, сопилкар Тимофей Музычук также решил начать сольную карьеру. Вскоре он выпустит первую свою песню.

"Надеюсь, трек выйдет в ближайшее время. Со стилем я еще не определился. Пишу пока демки в разных стилях. Там будет немного фолька, музыку создадут интересные инструменты… Хочется, чтобы люди различали инструменты, слышали именно украинские - дудку, трембиту или свирель. Поскольку, по большей части, публика знает только о свирели. Даже на тылке, звучащей в песне Stefania, тоже часто говорят, что это свирель. Приходится постоянно исправлять", - сказал Тимофей.

Напомним, ранее известный украинский певец "разорвал" сердца песней о любви.

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