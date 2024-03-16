Он выпустил новую щемящую песню.

Популярный украинский артист YAKTAK выпустил новый клип на песню "10 поверхів" о сложной любви.

В песне "10 поверхів" раскрывается образ главного персонажа – романтика, поющая под окнами своей любимой, мечтая увидеть ее хотя бы на несколько минут.

Он помнит каждую встречу, каждый момент, когда они были вместе, но также и трудные моменты расставания и конфликтов. В треке также упоминаются бессонные ночи и разочарования, когда кажется, что все потеряно.

Однако главный герой решает не сдаваться и идти вперед, потому что для него нет ничего невозможного, когда речь идет о любви.

"Песня "10 поверхів" – о любви. В этой истории парень завоевал сердце девушки, ежедневно поя под ее балконом, и ждал встречи - он понимал, что не знает, стоит ли ждать второго шанса…" - комментирует исполнитель.

Реакция сети

"Достойная песня, чтобы быть в плейлисте и на повторе. Спасибо"

"До мурашек"

"Песня, которая трогает струны души"

"В самое сердце. Такое ощущение, что перенеслась на 15 лет назад"

Напомним, ранее хиты Кристины Соловий нашли на российских платформах.

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