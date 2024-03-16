Популярный украинский артист YAKTAK выпустил новый клип на песню "10 поверхів" о сложной любви.
В песне "10 поверхів" раскрывается образ главного персонажа – романтика, поющая под окнами своей любимой, мечтая увидеть ее хотя бы на несколько минут.
Он помнит каждую встречу, каждый момент, когда они были вместе, но также и трудные моменты расставания и конфликтов. В треке также упоминаются бессонные ночи и разочарования, когда кажется, что все потеряно.
Однако главный герой решает не сдаваться и идти вперед, потому что для него нет ничего невозможного, когда речь идет о любви.
"Песня "10 поверхів" – о любви. В этой истории парень завоевал сердце девушки, ежедневно поя под ее балконом, и ждал встречи - он понимал, что не знает, стоит ли ждать второго шанса…" - комментирует исполнитель.
Реакция сети
- "Достойная песня, чтобы быть в плейлисте и на повторе. Спасибо"
- "До мурашек"
- "Песня, которая трогает струны души"
- "В самое сердце. Такое ощущение, что перенеслась на 15 лет назад"
Напомним, ранее хиты Кристины Соловий нашли на российских платформах.