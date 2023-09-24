Фронтмен уже объяснил, почему решил поработать именно над этой песней.

Группа Kalush презентовала новую версию песни Кузьмы Скрябина "То є Львів". Трек получил новый куплет, а также немножко другую мелодию. Фронтмен группы Олег Псюк объяснил, что он хотел дать песне "новое дыхание".

"Мне захотелось придать нового дыхания песне Скрябина "То є Львів", чтобы о ней не только все вспомнили, а чтобы она была на слуху, как у старшего поколения, так и у нового", - отметил артист.

В клипе снялся львовский историк Илько Лемко. 72-летний краевед стал главным героем видео. Сначала он потерял чемодан, но потом ему его вернули.

Кавер на песню Скрябина разделил сеть. Одни комментаторы считают, что Псюк зря взял хит легендарного артиста. Такие пользователи сильно возмущены, они пишут:

"Это плохо, очень плохо. Куплет "Калуша" абсолютно ни о чем (как и всегда). Песню о Львове решил перепеть выходец из Франковской области. Кроме того, зацепили полностью самостоятельную и завершенную песню, которая не нуждалась ни в фитах, ни ремиксах"

"Делать такое вообще адекватно?"

"Уважаемые! А это уместно? Соглашаюсь, что песня совершенная и не нуждается в дуэтах".

Впрочем, нашлись и такие пользователи, кому новая версия песни Скрябина понравилась. Они пишут:

"Я русифицированный украинец, который перешел на украинский. И я искренне рад, что есть такие создатели качественного контента на украинском, как вы!"

"Только вернулись сегодня утром из Львова в Харьков и эта песня - отличное упоминание о поездке. Песня крутая, а в новом формате просто супер! Большое спасибо! Я люблю Львов, люблю Украину!"

"Как же круто то звучит! Кузьма, ты навсегда с нами! Калуш, вы невероятны!".

Скрябин и Kalush "То є Львів" - клип

Напомним, недавно сеть взорвал танцевальный кавер на хит 90-х - песню "Не стій під вікном".

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