Женщина подчеркнула, что готова к пополнению в семье.

Известная украинская певица Руслана Лыжичко заговорила о будущем материнстве и ответила, планирует ли усыновить ребенка.

51-летняя артистка отметила, что давно мечтает стать матерью. Однако она все же хочет родить самостоятельно и верит в собственные силы.

"Я отношусь к тем людям, которые верят, что это должно быть кровное, свое, и только я должна это сделать. Это энергетика, и я должна эту энергетику передать. Я работаю над этим", - сказала Руслана в интервью для проекта "Невероятная правда о звездах".

Она также добавила, что имеет проблемы со здоровьем. Однако надеется, что врачи помогут забеременеть.

"Были события, которые забрали у меня здоровье. Нервы, стрессы... Это все отозвалось и на женском состоянии. Поэтому врачи надо мной еще немного колдуют. Я все сделаю для того, чтобы это произошло".

К слову, Руслана в браке с продюсером Александром Ксенофонтовым. Пара вместе уже 29 лет. Ранее артистка рассказывала, что они с мужем не спешили с пополнением, ведь все силы направляли на развитие ее певческой карьеры.

Напомним, ранее известная украинская актриса Анна Кошмал сообщила о второй беременности.

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