Видео загрузили на хостинг в июне 2016 года.

Клип на песню "Baby Shark" от Pinkfong стал первым в истории видео на YouTube, набравшим 10 миллиардов просмотров.

Pinkfong – образовательный бренд южнокорейской компании SmartStudy.

Видео загрузили на YouTube в июне 2016 года.

"Baby Shark": что известно о популярной детской песенке

Известно, что у "Baby Shark" более 100 вариаций на 11 различных языках. Автор детской песни неизвестен.

Читайте такжеПесня SHUM группы Go_A попала в топ-3 самых популярных песен ЕвровиденияКомпозиция стала популярной после того, как ее исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн. Тогда Pinkfong сделала для песни видео с танцевальными движениями.

Ранее сообщалось, что в США надзиратели пытали заключенных детской песней "Baby Shark". Они заставляли осужденных стоя слушать песенку про акул на протяжении более двух часов. В Штатах многократное прослушивание одной и той же мелодии приравнивается к пыткам.

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