В видео снимался 14-летний украинец, его дом разрушили оккупанты.

Клип группы Imagine Dragons на песню Crushed номинирован на престижную премию. Видео, в котором снимался подросток из Николаевщины, может получить награду MTV Music Video Awards.

Так, ролик, который создавали в Украине, попал в номинацию по категории "Видео для добра". Видео от Imagine Dragons, как указано на сайте MTV, "поборется" за победу с клипами Деми Ловато, Алиши Киз, артиста Bad Bunny, певца Maluma, а также с роликом от Дав Камерон.

Также стало известно, какие клипы попали в номинацию на награду за видео года. В "шестерку" попали: клип для Doja Cat от Тани Муиньо, невероятно популярный клип Flowers певицы Майли Сайрус, а также работы артистов Ники Минаж, Сэма Смита, Оливии Родриго и певицы SZA.

Что известно о клипе Crushed группы Imagine Dragons

В мае 2023 года Imagine Dragons выпустили клип с юным украинцем, снятый на линии фронта. Видео с 14-летним мальчиком снимали на Николаевщине.

Впоследствии подросток, ставший звездой после съемок в клипе, рассказал, что сначала он не хотел принимать предложение от группы. Впрочем, впоследствии парень передумал. Подросток захотел, чтобы о его беде узнали люди. Оккупанты разрушили дом мальчика, а село, где он живет, сильно пострадало от обстрелов.

Imagine Dragons - Crushed (видео)

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