Дрейка назвали самым популярным артистом 2021 года / instagram.com/champagnepapi
Компания chart data назвала канадского рэпера Дрейка самым популярным исполнителем прошлого года. На стриминговых сервисах его песни собрали 8,6 миллиарда прослушиваний.
Кроме того, в 2019 году Дрейк вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Заработанная сумма составила 75 млн долларов, это восьмое место в рейтинге.
Также он имеет 27 наград от Billboard Music Awards - это абсолютный рекорд премии. Некоторые его альбомы несколько раз становились платиновыми. Всего он выпустил шесть студийных альбомов.
Рэпер Дрейк: лучшие песни
Drake - God's Plan
Drake - Hotline Bling
Drake - Fair Trade
Drake - Nice For What
Напомним, ранее украинская певица заявила о коррупции в Нацотборе на Евровидение.