Победу в этой номинации одержал Дрейк.

Компания chart data назвала канадского рэпера Дрейка самым популярным исполнителем прошлого года. На стриминговых сервисах его песни собрали 8,6 миллиарда прослушиваний.

Кроме того, в 2019 году Дрейк вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Заработанная сумма составила 75 млн долларов, это восьмое место в рейтинге.

Также он имеет 27 наград от Billboard Music Awards - это абсолютный рекорд премии. Некоторые его альбомы несколько раз становились платиновыми. Всего он выпустил шесть студийных альбомов.

Рэпер Дрейк: лучшие песни

Drake - God's Plan

Drake - Hotline Bling

Drake - Fair Trade

Drake - Nice For What

Напомним, ранее украинская певица заявила о коррупции в Нацотборе на Евровидение.

Вас также могут заинтересовать новости: