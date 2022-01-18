Украинская певица ERIA пожаловалась на организаторов Национального отбора на Евровидение-2022.
По ее словам, если у артиста нет денег на взятку, то и места в лонг-листе на Нацотбор ему не видать. Также она уточнила, что такая ситуация является типичной для Украины.
"Нет продюсера, нет больших денег, чтобы дать взятку – нет места в отборе, это типичная Украина", – написала певица в Facebook.
Кроме того, поклонники поинтересовались, как продюсеры объяснили свое решение. Но ERIA ответила, что с ней даже никто не связался после принятия такого решения.
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ERIA была участницей песенного шоу "Х-Фактор", а также "Голоса страны" 2021 года (в команде MONATIK).
Кроме того, в 2018 году принимала участие в Национальном отборе на Евровидение. Сейчас она является фронтвумен группы Mysterya.