ERIA не попала в лонг-лист Нацотбора на Евровидение-2022.

Украинская певица ERIA пожаловалась на организаторов Национального отбора на Евровидение-2022.

По ее словам, если у артиста нет денег на взятку, то и места в лонг-листе на Нацотбор ему не видать. Также она уточнила, что такая ситуация является типичной для Украины.

"Нет продюсера, нет больших денег, чтобы дать взятку – нет места в отборе, это типичная Украина", – написала певица в Facebook.

Кроме того, поклонники поинтересовались, как продюсеры объяснили свое решение. Но ERIA ответила, что с ней даже никто не связался после принятия такого решения.

ERIA была участницей песенного шоу "Х-Фактор", а также "Голоса страны" 2021 года (в команде MONATIK).

Кроме того, в 2018 году принимала участие в Национальном отборе на Евровидение. Сейчас она является фронтвумен группы Mysterya.

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