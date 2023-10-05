Известная певица и тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофеева презентовала новую песню "На самоті" и клип к ней. Этот трек был написан Додо в соавторстве с Мишей Кацуриным и Иваном Клименко.
В песне Надя передала состояние внутренней грусти, беззащитности, растерянности и уязвимости, живущих внутри многих из нас.
Режиссером клипа стал Инди Хаит. В кадре – Киев с рассвета до вечера, от горизонтов Троещины до легендарного Киевского велотрека. И любовь, сияющая во тьме.
Больше всего слушателей впечатлил припев песни, который запоминается буквально с первого раза:
"А ми зависали на самоті
Проблеми всі пускали на самотік
Метелики кружили у животі
Наша любов світила у темноті".
Как отреагировали поклонники
- "Поп-принцесса украинской музыкальной индустрии"
- "Клип просто вау. Обожаю эту песню"
- "Вот это творение, очень круто звучит"
- "Прекрасно"
- "Шедеврально. Спасибо за качественную и главное украинскую песню"
Напомним, ранее Тринчер устроила жаркие танцы в новом клипе "Очі".