Слушатели пришли в восторг от нового трека о любви.

Известная певица и тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофеева презентовала новую песню "На самоті" и клип к ней. Этот трек был написан Додо в соавторстве с Мишей Кацуриным и Иваном Клименко.

В песне Надя передала состояние внутренней грусти, беззащитности, растерянности и уязвимости, живущих внутри многих из нас.

Режиссером клипа стал Инди Хаит. В кадре – Киев с рассвета до вечера, от горизонтов Троещины до легендарного Киевского велотрека. И любовь, сияющая во тьме.

Больше всего слушателей впечатлил припев песни, который запоминается буквально с первого раза:

"А ми зависали на самоті

Проблеми всі пускали на самотік

Метелики кружили у животі

Наша любов світила у темноті".

Как отреагировали поклонники

"Поп-принцесса украинской музыкальной индустрии"

"Клип просто вау. Обожаю эту песню"

"Вот это творение, очень круто звучит"

"Прекрасно"

"Шедеврально. Спасибо за качественную и главное украинскую песню"

Напомним, ранее Тринчер устроила жаркие танцы в новом клипе "Очі".

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