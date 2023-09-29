Певица представила видео на песню "Очі".

Украинская певица Анна Тринчер представила новый клип. Звезда показалась в кадре в нескольких соблазнительных образах и устроила зажигательные танцы.

В видео на песню "Очі" Тринчер снималась с танцором, который в начале клипа был в большой глыбе льда. По сюжету, певица "растопила лед", а потом показала страсть с мужчиной.

"Это моя первая самая танцевальная работа над которой мы вместе с командой работали очень долго, но со страстью. В видеоработе "Очі" мы в тысячу раз приумножили свои силы и энергию, и это читается в наших движениях, ведь это нереальная отдача своему труду. Я не просто работала на камеру я кайфовала от процесса!"- рассказала о новом клипе Тринчер.

В комментариях фаны оценили новую работу певицы. Тринчер получила немало комплиментов, пользователи пишут:

"Поздравляю с премьерой и с клипом. Это чрезвычайно сильно и мощно. Молодчина! Клип просто очень шикарный"

"Шикарная песня, а клип вообще бомба, зажигательный, поздравляю с премьерой"

"Очень горячий, зажигательный, классный клип, а ты просто очаровательная и лучшая"

"Это разрыв. Очень круто"

"Это невероятно!".

Анна Тринчер - "Очі" (клип)

Напомним, ранее Kalush возмутил Сеть кавером на песню Скрябина. Артист обновил трек "То є Львів" и снял клип.

Вас также могут заинтересовать новости: