Группа "Время и Стекло" прекращает свое существование (видео)

В ближайшие полгода дуэт будет находиться в большом туре с шоу "Финальные титры", после чего даст последний концерт, который состоится 11 сентября во дворце "Украина" в Киеве.

Украинские артисты Надя Дорофеева и Леша "Позитив" Завгородний подтвердили, что их дуэт "Время и Стекло" прекратит существование в этом году.

Видео, в котором они рассказывают о причинах такого решения музыканты записали для YouTube-канала группы.

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В частности, по словам Позитива, участники дуэта продолжат свою деятельность по отдельности.

"Мы просто продолжаем свой путь, мы работаем, мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность может продолжить свой путь дальше. Так должно быть, так всегда должно происходить... Для меня ВиС - это то, что я хотел сделать в творческом плане, на сцене", - заявил он.

Мы на самом деле поняли, что время группы истекло... Мы действительно ощущаем, что в этой группе мы с Позитивом сделали максимально все", - сказала Надя.

В ближайшие полгода дуэт будет находиться в большом туре с шоу "Финальные титры", после чего даст последний концерт, который состоится 11 сентября во дворце "Украина" в Киеве.

"Это будет нестандартное шоу от нашей группы в абсолютно другом звучании. Но не могу я выдавать все сюрпризы!", - сказала Дорофеева.