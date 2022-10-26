Композиция получила название "Мою любов".

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде с начала войны выпустила первую украиноязычную песню "Мою любов".

Известно, что песню с таким названием ранее выпустила другая артистка Sofia Shanti, а Мишель решила сделать ремикс на оригинальную композицию.

В новой работе Мишель попыталась воплотить образ страдающей от любви девушки. Кроме того, в клипе появилась и сама автор песни, исполнив один из куплетов.

"Это размышления девушки, которая переживает любовную драму и превращает свои переживания в мощное выражение. Спев "Мою любовь" в дуэте, исполнительницы добавили к песне новых смыслов и создали композицию в концепции girl power", - говорится в описании к ролику.

Напомним, ранее сеть "раскачала" песня про главкома ВСУ Валерия Залужного, которую выпустил певец Олег Кензов.

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