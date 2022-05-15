В то же время, пока это только планы и в группе не назвали, с представителями каких стран могут появиться совместные коллаборации.

Группа Kalush Orchestra намерена записать совместные песни с другими участниками нынешнего песенного конкурса "Евровидение".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк сказал во время онлайн-брифинга для журналистов на платформе ZOOM.

"Мы познакомились с несколькими участниками. Прямо наперед еще не хочу говорить точно, но есть вероятность, что мы действительно сделаем совместные коллаборации", - сказал Псюк.

"Мы планируем, имеем планы сделать несколько коллабораций. Пока не хочу называть с кем, как и когда, из-за того, что это все еще в процессе. Следите. Подписывайтесь на Youtube-канал Kalush Orchestra и все увидите", - добавил солист группы.

На вопрос, кто из участников Евровидения лучше всего перепел песню группы Kalush Orchestra - "Stefania", Псюк сказал, что ему больше всего понравилось исполнение этой песни от исполнителя из Волыни YAKTAK.

Также фронтмен группы сказал, что во время участия в песенном конкурсе Евровидение почувствовал поддержку от многих стран и делегаций.

"Обычно, это теплые слова, эмпатия (сопереживание) и расспросы, все ли живы, здоровы, как родные, где они? Поэтому, благодарность. Реально ощущается от многих стран поддержка", - отметил Псюк.

По его словам, некоторые участники Евровидения говорили о том, что "борются за второе место", потому что "первое хотят отдать Украине".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 мая украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania победил в финале песенного конкурса "Евровидение-2022". На втором месте оказался британский певец Сэм Райдер с песней "Space Man".

Вас также могут заинтересовать новости: