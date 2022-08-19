Видео они опубликовали в Instagram.

Рассказ россиянки о том, что она "вообще не хочет уезжать из Крыма", потому что там уже все так "по-домашнему", стал настоящим трендом социальных сетей. Ролик появился после взрывов на аэродроме в Новофедоровке 9 августа.

В TikTok украинцы быстро подхватили этот тренд и назвали его своим любимым звуком. Jerry Heil и Леся Никитюк решили создать на его основе хит. Своей видеоработой они поделились в Instagram.

"Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-то трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно с тех событий. Потому что не наш менталитет – писать комментарии "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И здесь ночью мне пишет Леся с такой же идеей! Это была судьба. Дальше все было ясно: нам нужен слэп-хаус от EMDIVITY - и ТiкТок-трек готов", - прокомментировала свою новую музыкальную работу Jerry Heil.

Назвали исполнительницы свой трек "Душевно, по-домашнему". Фанаты от такого шедевра просто в восторге.

"Ваууу! Украинцы – народ, который не сломать!", "Так душевно, а самое главное - по-домашнему получилось", "Вау, девушки! Да это же разрыв по всем фронтам", - пишут комментаторы.

Напомним, хит "Ванька-встанька" от звезды сериала "Школа" занял первое место в рейтинге YouTube.

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