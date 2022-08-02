Недавно украинская певица Маша Кондратенко выпустила песню "Ванька-встанька". Композиция молниеносно покорила тренды, став самой популярной в TikTok.
За несколько недель клип набрал более двух с половиной миллионов просмотров, встав на первую позицию среди музыкальных видео на вкладке "В тренде".
Автор описала свою работу так: "Ванька-встанька – название традиционной российской игрушки, которая в контексте песни характеризует оккупанта, лучшая судьба для которого на украинской земле – найти черный пакет для себя, пока его не вручили ему наши казаки из ВСУ".
"Ребята, вы сражаетесь за свободу и за страну!! Всем сердцем поддерживаю из Финляндии!", "Теперь не могу выбросить из головы этот припев, постоянно напеваю", "Чудодейственный эффект у этой песни. Она и расслабляет, и успокаивает, поднимает настроение и боевой дух", "Хитяра, Машка! Спасибо тебе и твоей команде за эту крутезную работу!", - пишут фолловеры.
Напомним, группа Kozak System представила новую песню, написанную на слова погибшего поэта и ветерана Бабича.
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