Певица сожалеет, что сейчас у них нет общения.

Украинская певица Кристина Соловий, которую в течение 10 лет продюсировал Святослав Вакарчук, впервые рассказала о причинах завершения их сотрудничества.

Девушка отметила, что когда музыкант после участия в проекте "Голос країни" предложил ей свою помощь, то для нее это было как предложение выйти замуж. Позже мужчина стал меньше внимания уделять ее творчеству, хотя и помогал финансово в карьере. Но скандалов между артистами не было.

"У нас нет причин на самом деле - закончился контракт. Я ждала, когда он закончится. Я ушла из этого сотрудничества полностью на своих условиях. Все права на мне. Это все, что я могу сказать. Мне важно, что он думает обо мне. Мне важно, что он скажет обо мне. Я буду ему благодарна до конца жизни", - сказала певица в интервью Маше Ефросининой.

Но добавила, что именно ее не устраивало в работе:

"Я не выдержала его закрытости. Я была готова к диалогу. Мы общались последний раз через юристов. Мой контракт закончился еще год назад. Мы год не могли согласовать, как нам разойтись и как мне забрать свои права. Я не могу сказать, что это те отношения, которых бы я хотела во время завершения сотрудничества со своим продюсером. Между нами была очень сильная эмоциональная близость. В какой-то момент я не проконтролировала это. Даже не могу вспомнить. Несколько раз пробовала с ним об этом говорить, но он очень закрылся и выгородил между нами стену".

Сейчас артисты, сотрудничество которых прекратилось в октябре 2023 года, не поддерживают связь.

"У нас нет сейчас нормального общения, к сожалению. Мне очень обидно за это, но я думаю, что время расставит на свои места и мы сможем поговорить", - добавила Кристина.

Напомним, недавно Кристина Соловий заявила, что бросила Сергея Жадана.

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