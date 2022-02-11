В марте этого года на экраны выйдет фильм "Я, Победа и Берлин", основанный на одноименном романе Кузьмы Скрябина. Саундтреками к нему станут каверы песен Андрея Кузьменко.

Украинские музыканты решили выпустить кавер-версии 16 песен легендарной украинской группы "Скрябин". На данный момент вышло уже 7 композиций. 11 февраля певица Джамала представила одну из них.

Победительница "Евровидения" в 2016 году Джамала презентовала свою версию песни "Хай буде так, як хочеш ти". Слова и музыка были написаны Андреем Кузьменко - ее близким другом и коллегой. Несмотря на то, что данная песня Скрябина была не такой известной, однако от этого она не менее честная и откровенная, чем другие его работы.

"Я не могу сказать, к сожалению, что близко знала Кузьму. Но каждая наша встреча была как big bada boom. Мы всегда встречались как старые друзья - обнимались, целовались. А еще Кузьма каждый раз падал на колени и говорил: "Ну ты фирма, ты фирма". Было в нем что-то, что позволяло ощущать себя рядом суперзвездой", - написала Джамала, комментируя выход кавера песни "Хай буде так, як хочеш ти".

Отметим, ранее украинский мультиартист MONATIK представил кавер на песню "Старі фотографії", группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустила свою версию песни "Мовчати", Алина Паш презентовала "Чекаю ночі", DZIDZIO перепел "То моє море", группа "Антитіла" записала кавер песни "Чорнобиль форева", а группа ADAM представила кавер "Говорили і курили".

"Конечно, я обрадовалась, что снимают картину о его жизни (Кузьмы Скрябина, - ред). И когда выбирала среди песен, мне хотелось взять не слишком популярную, как, например, "Спи собі сама", "Мовчати" и т.д. "Хай буде так, як хочеш ти", несмотря на достаточно танцевальный ритм, мне кажется, безумно глубокой и безгранично личной. Она о нас, о самых простых чувствах. О том, что каждый делает в жизни глупости и ищет вокруг виновных. И на ровном месте обижается, когда вину свалить не на кого", - написала Джамала в своем Инстаграм-блоге.

Все каверы можно будет услышать в приключенческом роуд-муви "Я, "Победа" и Берлин", снятом по мотивам одноименной книги фронтмена "Скрябина" Андрея Кузьменко. Премьера запланирована на 24 марта 2022 года.

Главный герой фильма - молодой музыкант по прозвищу Кузьма. Он покупает старый автомобиль "Победа" и решает поехать на этой машине в Берлин, где хочет обменять ее на шестисотый "Мерседес". По приезду в Берлин у Кузьмы возникает идея выйти на зарубежную сцену.