Трек "Блакить твоїх очей" вошел в альбом артиста "Твои Стихи, Мои Ноты PT.2".

Известный украинский певец Артем Пивоваров представил новую музыкальную работу "Блакить твоїх очей". Лирическая композиция создана на основе одноименного стихотворения поэта Владимира Сосюры и вошла в новый альбом музыканта "Твої Вірші, Мої Ноти PT.2".

Как пишет автор музыкальной новинки на YouTube, "Блакить твоїх очей" - это чувственный трек о любви. По словам Пивоварова, в этой песне прекрасно соединились его музыка и слова Сосюры о любви - глубоком чувстве, которое поэт пронес через всю жизнь.

"Песня "Блакить твоїх очей" создавалась с любовью и нежностью, что вы почувствуете во время прослушивания. Эта работа - больше чем романтическое признание. Это история о безусловной любви, которая вдохновляет и является главной движущей силой в жизни", - отметил Артем.

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Черно-белый клип знаменитости помогает акцентировать внимание на песне и эмоциях, а также создает ощущение вневременности, как будто он мог появиться в любую музыкальную эпоху. Простота и минимализм, без декораций создают впечатление, будто зритель подглядывает за репетицией артиста.

"В клипе "Блакить твоїх очей" мы сознательно выбрали путь простоты и минимализма, чтобы подчеркнуть чувственность самой песни. В центре внимания - чистые эмоции и творческий процесс без прикрас. Здесь нет сложных декораций или спецэффектов, только музыканты, инструменты и искренние переживания. Зритель будто подглядывает за репетицией и оказывается внутри этого интимного момента. Когда музыка такая искренняя, ей не нужны дополнительные украшения", - добавил Пивоваров.

Реакция слушателей:

"Песня попала в сердечко, в голове 24/7, просмотр клипа на повторе"

"Артем Пивоваров сумел создать песню, которая звучит как саундтрек к лучшим моментам жизни. Она наполняет сердце теплом и заставляет улыбаться"

"Песня, в которую влюбляешься с первого мгновения. Спасибо тебе за твое творчество"

"Спасибо вам и всей вашей команде за этот замечательный проект. "Твои стихи - мои ноты" - неоценимый вклад в развитие украинской культуры, кто бы что ни говорил"

Напомним, ранее Артем Пивоваров довел до слез видео с девочкой, которая посвятила ему стихотворение на концерте. Маленькая поклонница прямо во время выступления исполнителя вышла на сцену и зачитала стихотворение о родном городе артиста.

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