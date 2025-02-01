Девочка прямо во время выступления исполнителя вышла на сцену и зачитала стихотворение о родном городе артиста.

Известный украинский певец Артем Пивоваров показал милое видео с девочкой, которая является его поклонницей. София посвятила кумиру стихотворение.

Трогательный момент произошел во время одного из последних концертов артиста. Моментом, снятым на камеру, который растрогал не только присутствующих на выступлении, но и сеть, исполнитель поделился на своей странице в Instagram.

Почти каждый концерт Артем приглашает к себе на сцену детей, это уже стало традицией его выступлений. Он общается, поет или шутит с ними. Однако в этот раз произошел особенный разговор с девушкой Софией.

Она вышла на сцену со своей мамой и рассказала, что уже давно написала стихотворение для певца. В нем она описала родной город знаменитости - Волчанск. Однако из-за отмены концерта не смогла его прочитать раньше. На этом концерте ее маленькая мечта осуществилась, и она смогла показать свое творение кумиру. Заметно, что София волновалась, и сначала даже просила Пивоварова прочитать ее стихотворение. Но артист настоял на том, чтобы девочка сделала это сама.

"Посреди города парень стоит, парень молчит, отняло у него язык. Вдали взрывы снова, тропинки детства уничтожены, к небу возвышены. Вместо них пепел серый, дым, пепел безмерный. Здесь уже не пахнет аллеями цветочными, не пахнет бордюрами новыми. Время не вернешь, время не вернешь. Парню обидно признавать, обидно знать. Где-то в его душе плачет мальчик маленький, хороший, нежный. Бедный по детству тоскует. Парня слезами душит. В горле застрял крик боли, крик жалобы на судьбу. Детство пропало, извинений мало. Стоит парень одинокий, парень сероглазый посреди города широкого, руинами израненного глубокого", - прочитала стихотворение София.

После этого она предложила ему писать новые стихи. Артем поблагодарил девочку и пообещал, что возьми ее текст в проект "Новые имена".

В комментариях под видео растроганные поклонники были поражены стихотворением девочки:

"Девушка талантливая, думаю, Артем поддержит и даст вдохновение творить дальше!"

"Момент, трогающий самые глубокие струны души"

"Я плакала, когда она читала стихотворение. Пусть у нее будет все как можно лучше"

Напомним, ранее Маша Кондратенко рассказала о судьбоносной встрече с Артемом Пивоваровым и как он изменил ее жизнь. Певица поделилась историей, которая произошла перед началом полномасштабного вторжения и повлияла на ее карьеру.

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