В США снимают уже шестой и последний сезон сериала "Лучше звоните Солу".

Звезду сериала "Лучше позвоните Солу" Боба Оденкирка госпитализировали.

Об этом пишет Variety.

Члены съемочной группы вызвали "скорую", которая доставила 58-летнего актера в больницу

Оденкирк потерял сознание на съемочной площадке в Нью-Мексико. Причины внезапного ухудшения здоровья Боба устанавливаются.

Читайте такжеУмер экс-барабанщик группы Slipknot Джои ДжордисонВ США снимают уже шестой и последний сезон сериала "Лучше звоните Солу" – приквел другого сериала "Во все тяжкие". Предварительно, "Лучше звоните ..." должен выйти на AMC и Netflix в следующем году в 13 эпизодах.

Представители платформ пока никак не комментируют журналистам инцидент на съемках и то, может ли он повлиять на сроки показа продления телеистории.

Оденкирк номинирован на четыре премии "Золотой глобус" и "Эмми" за роль главного героя, юриста-неудачника Джимми МакГилла, которого постепенно засасывает коррупция, и он берет прозвище Сола Гудмана.

Партнеры по съемкам в соцсетях уже высказали свои пожелания немедленного выздоровления актеру.

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Автор: Иван Бойко