Золотой глобус перенесли из-за коронавируса
01:48, 23 июня 2020Кино и музыка
15 0
Вручение наград престижной премии в области киноискусства пройдет в феврале 2021 года.
REUTERS
Вручение престижной премии в области киноискусства Золотой глобус из-за эпидемии смертельного коронавируса перенесли.
Об этом организаторы премии сообщили в Twitter.
Читайте такжеЦеремония вручения премии BAFTA в 2021 году перенесена
Церемония вручения наград, которая проходит в начале января, состоится 28 февраля 2021 года. Ранее на эту дату была намечена церемония вручения премии Оскар, однако она пройдет в апреле.
«Мы рады анонсировать, что 78-ая церемония вручения Золотого глобуса пройдет в воскресенье, 28 февраля 2021 года. Церемония пройдет в Калифорнии, в Беверли Хилтон», - написали организаторы.
скриншот
Как сообщал УНИАН, американская киноакадемия приняла решение перенести церемонию вручения премии "Оскар" на апрель 2021 года.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter