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Золотой глобус перенесли из-за коронавируса

01:48, 23 июня 2020
Кино и музыка
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REUTERS

Об этом организаторы премии сообщили в Twitter.

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Церемония вручения наград, которая проходит в начале января, состоится 28 февраля 2021 года. Ранее на эту дату была намечена церемония вручения премии Оскар, однако она пройдет в апреле.

«Мы рады анонсировать, что 78-ая церемония вручения Золотого глобуса пройдет в воскресенье, 28 февраля 2021 года. Церемония пройдет в Калифорнии, в Беверли Хилтон», - написали организаторы.

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Как сообщал УНИАН, американская киноакадемия приняла решение перенести церемонию вручения премии "Оскар" на апрель 2021 года.

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Теги: #Золотой Глобус