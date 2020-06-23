Золотой глобус перенесли из-за коронавируса

Вручение наград престижной премии в области киноискусства пройдет в феврале 2021 года.

Вручение престижной премии в области киноискусства Золотой глобус из-за эпидемии смертельного коронавируса перенесли.

Об этом организаторы премии сообщили в Twitter.

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Церемония вручения наград, которая проходит в начале января, состоится 28 февраля 2021 года. Ранее на эту дату была намечена церемония вручения премии Оскар, однако она пройдет в апреле.

«Мы рады анонсировать, что 78-ая церемония вручения Золотого глобуса пройдет в воскресенье, 28 февраля 2021 года. Церемония пройдет в Калифорнии, в Беверли Хилтон», - написали организаторы.

Как сообщал УНИАН, американская киноакадемия приняла решение перенести церемонию вручения премии "Оскар" на апрель 2021 года.

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