Иоланта Богдюн также рассказала о своей героине Алине.

Украинская актриса-студентка Иоланта Богдюн, которая сыграла роль Алины в сериале "Лікарка за покликанням" поделилась подробностями съемок сериала и высказалась о своей героине. Артистка рассказала о поддержке со стороны коллег, в частности, от Сергея Стрельникова.

Сейчас Иоланта учится на втором курсе университета. Роль в сериале стала первой в ее жизни. Понятно, что первые дни на съемочной площадке были сложными для актрисы, но благодаря ленте, она справилась с задачами.

"Первый день на площадке был очень стрессовый, это было сложно. Я очень благодарна режиссеру, он мне давал правильные советы, ведь я много где терялась. Впоследствии я начала ловить камеры лучше, и персонаж уже родился, потому что когда все происходит так быстро, это сложно", - рассказала девушка в интервью для 1plus1.

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Несмотря на стресс и усталость, Богдюн отмечает, что очень счастлива, что все-таки смогла получить заветную роль в "Враче по призванию" и сниматься вместе со знаменитостями.

"Когда я приехала домой, то не хотела ничего. Это такое состояние, будто тебя просто выкрутили. На следующий день я спала до обеда, потому что мне нужно было восстановить весь этот ресурс, ведь я хотела выложиться на максимум! Я очень старалась и старалась все сделать правильно, такой синдром отличницы. И понравилось, и тяжело, было очень много эмоций. Но когда я шла на это, я понимала, что будет сложно и будут ошибки. Я просто шла заниматься тем, что я люблю, и я была очень счастлива, что я попала в сериал, была эйфория, что это мой первый съемочный день", - поделилась артистка.

Исполнительница роли Алины готова к хейту в свою сторону и не боится его. Звезда сериала понимает, почему зрители негативно относятся к ней.

"Это о том, что человек, который любит очень сильно, способен на все. Это человек без границ. В определенном роде это даже одержимость. К моей героине будут относиться негативно. Но я о хейте не думаю и меня это не беспокоит", - подчеркнула Иоланта.

В то же время Богдюн благодарна коллегам по сериалу. По ее словам, она не ожидала такой поддержки от других актеров, которую получила. Отдельно Иоланта отметила актера Сергея Стрельникова, который сыграл в сериале хирурга Андрея.

"Сергей Стрельников мне очень помогал в первый день, у нас было много совместных сцен. Он давал энергетический посыл, наставлял, с ним было приятно работать. Я не чувствовала никакого давления или превосходства, что я студентка, а он с опытом. Наоборот, была только поддержка. И это меня зарядило на то, что я хочу работать дальше и я не сломаюсь в этот первый съемочный день! Анна Саливанчук тоже очень классная, она очень точно работает, живая в кадре и то, как она взаимодействует, это стало для меня примером. Мне есть у кого учиться", - сказала актриса.

Звезда добавила, что во время кастинга сначала не узнала Стрельникова и не поняла, что он снимался в "Довбуше". А когда поняла, кто он, была приятно удивлена.

"Я была удивлена возрастом партнера, честно говоря. Я не знала, кто такой Сергей Стрельников. Я только потом узнала, что это актер из фильма Довбуш. Я его не узнала. И для меня это был шок", - призналась артистка.

Сериал "Лікарка за покликанням" можно посмотреть онлайн на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ или же на телеканале "1+1 Украина" с понедельника по четверг в 20:00.

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказала о своей героине в сериале "Врач по призванию".

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