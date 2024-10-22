Она также призналась, чем похожа на нее.

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о своей героине в новом сериале "Лікарка за покликанням" и призналась, чем она похожа на нее.

14 октября состоялась премьера украинской ленты на телеканале "1+1 Украина". Сериал "Лікарка за покликанням" основан на истории жизни больницы "Охматдет" в первые 50 дней полномасштабного вторжения. По сюжету, врач Марина Бондарь во время семейного кризиса решает остаться в Украине и работать в медицинском учреждении на фоне полномасштабного российского вторжения. Несмотря на драму в личной жизни, она вместе с коллегами продолжает рисковать собственной жизнью и спасать всех пострадавших.

Анне Саливанчук досталась в сериале роль женщины Анны, в дом которой попадает российская ракета и лишает ее всего. Она устраивается на работу в больницу поварихой и неожиданно понимает, что ее дочь выросла плохим человеком.

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"Она не плохой персонаж. Она просто помогает иногда прикрывать плохие поступки своей дочери. Я думаю, что ей будут сочувствовать, особенно мамы взрослых детей или подростков, которые их не уважают, они будут понимать моего персонажа", - отметила Саливанчук в интервью для сайта 1plus1.ua.

Актриса также добавила, что история ее героини является напоминанием о том, что мамам нельзя забывать о собственной жизни. Об этом она сказала так:

"Моя Анна очень похожа на меня. Она всю свою жизнь посвятила своей дочери. Выбирая только дочь и бизнес, у нее очень долгое время, 20 лет, пока она воспитывала ребенка, не было мужчин. Ее обидел мужчина, от которого она забеременела Алиной. Она очень любила свою дочь и всю свою жизнь посвятила ей. А дочь выросла плохо воспитанной. И это месседж для мам, которые свою жизнь отдают своим детям. Не делайте таких ошибок. Я хочу донести мамам, которые стали одинокими и сами воспитывают детей, чтобы они не забывали о себе и не закрывались от мира и от людей. Дети счастливы, когда мама счастлива".

Вторым сложным фактором для понимания собственных ошибок у ее героини является война. Именно она лишила женщину всего, но вместе с тем у нее пробуждается настоящая жажда полноценной жизни.

"Мой персонаж была очень состоятельной, у нее был бизнес, машина, недвижимость, но однажды ракета прилетела в дом, и она осталась без ничего. И она идет работать в больницу кухаркой. И именно в тот момент, когда она теряет все, она начинает хотеть жить! И понимает, что жизнь продолжается. Когда у нее было все, она была закрыта от мира... Когда мы снимали сцену, когда ракета прилетает к ее дому, я рыдала, потому что там реально жили люди, там были детские вещи...Там прекрасный дом, где ничего не убрали, он так и стоит. И это ужас", - вспомнила Саливанчук.

Отметим, что сериал "Лікарка за покликанням" посвящен украинским врачам. К работе над сценарием были привлечены врачи из Охматдета, а во время съемок медицинских сцен на площадке также постоянно находился консультант. В сериале показаны не только профессиональные вызовы, но и обычная жизнь врачей за пределами больницы.

"Лікарку за покликанням" можно посмотреть с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале "1+1 Украина". А также на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Напомним, ранее стало известно, что в сети активно обсуждают новый украинский сериал "Лікарка за покликанням".

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