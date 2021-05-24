Главные роли в картине исполнили Дев Патель и Алисия Викандер.

Вышел официальный трейлер фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре (The Green Knight) от режиссера-визионера Дэвида Лоури ("Дракон Пита", "История призрака", "Старик с пистолетом").

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Как сообщает "Вольга Украина", главные роли в картине сыграли номинант на премию "Оскар" Дев Патель ("Лев", "История Дэвида Копперфилда", "Миллионер из трущоб") и лауреат премии "Оскар" Алисия Викандер ("Лара Крофт", "Ex Machina", "Девушка из Дании").

Также в стильном и масштабном фэнтези на основе цикла легенд о Короле Артуре и рыцарях Круглого стола появятся: Джоэл Эдгертон ("Исход: Боги и цари", "Красный воробей", "Воин"), Шон Харрис ("Миссия невыполнима: Фоллаут", "Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Прометей"), Кейт Дики ("Игра престолов", "Звездные войны: Последние джедаи", "Ведьма"), Барри Кеоган ("Дюнкерк", "Чернобыль", "Убийство священного оленя") и Сарита Чоудхури ("Голодные игры: Сойка-пересмешница", "Голограмма для короля", "Джессика Джонс").

Кроме того, в одной из ролей появится Эрин Келлиман, которая совсем недавно прославилась благодаря ключевой роли антагониста Карли Моргентау в шоу от студии Marvel "Сокол и Зимний солдат".

"Легенда о зеленом рыцаре" представляет собой новый взгляд на классическую легенду из "артуровского цикла" о сире Гавейне и его путешествии сквозь искушения тела и духа, призраки и интриги к бою с гигантским изумрудным незнакомцем - Зеленым рыцарем. Гавейну придется познать собственный характер и доказать свою ценность в глазах семьи и королевства перед лицом неописуемой угрозы.

Спецэффектами в новом фильме Дэвида Лоури занималась легендарная компания, основанная Питером Джексоном - Weta Digital. На их счету работа не только над всеми частями "Властелина колец" и "Хоббита", но и множеством других блокбастеров, в том числе "Мстителей" и "Лигой справедливости" .

Эпическое фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" появится в украинских кинотеатрах этим летом, фильм не планируется к онлайн-премьере. Изначально "Легенда о зеленом рыцаре" должна была выйти летом 2020 года, но фильм был перенесен на год из-за мировой пандемии.

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Автор: Марина Григоренко