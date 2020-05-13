Вышел трейлер психологического триллера "Неистовый" с Расселом Кроу

В трейлере можно услышать кавер на песню Heart-Shaped Box группы Nirvana.

В сети появился трейлер фильма "Неистовый" с Расселом Кроу в одной из главных ролей.

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Режиссером психологического триллера стал Деррик Борте.

По сюжету Рэйчел (Карен Писториус) опаздывает на работу и на светофоре ссорится с незнакомцем (Рассел Кроу). Женщина выводит его из себя. Это накладывается на неудачный день - в итоге мужчина начинает на нее охоту, в процессе которой страдают ее близкие и просто попавшие под горячую руку прохожие.

В трейлере можно также услышать кавер на песню Heart-Shaped Box группы Nirvana.

Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 1 июля этого года.