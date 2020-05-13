Вышел трейлер психологического триллера "Неистовый" с Расселом Кроу
10:58, 13 мая 2020Кино и музыка
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В трейлере можно услышать кавер на песню Heart-Shaped Box группы Nirvana.
В трейлере можно также услышать кавер на песню Heart-Shaped Box \ скриншот с видео
В сети появился трейлер фильма "Неистовый" с Расселом Кроу в одной из главных ролей.
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Режиссером психологического триллера стал Деррик Борте.
По сюжету Рэйчел (Карен Писториус) опаздывает на работу и на светофоре ссорится с незнакомцем (Рассел Кроу). Женщина выводит его из себя. Это накладывается на неудачный день - в итоге мужчина начинает на нее охоту, в процессе которой страдают ее близкие и просто попавшие под горячую руку прохожие.
В трейлере можно также услышать кавер на песню Heart-Shaped Box группы Nirvana.
Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 1 июля этого года.
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