Вышел трейлер мультсериала "Солнечные противоположности"

В центре сюжета окажутся четыре пришельца, которые спасаются с собственной планеты и случайно оказываются на Земле.

Сервис Hulu презентовал трейлер нового мультсериала "Солнечные противоположности".

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Его создателем стал Джастин Ройланд, известный по работе над комедийным научно-фантастическим анимационным сериалом "Рик и Морти".

В центре сюжета окажутся четыре пришельца, которые спасаются с собственной планеты и случайно оказываются на Земле. Теперь они должны притворяться обычными людьми, однако жизнь на этой планете вызывает у них множество противоречий.

Все серии будут доступны на Hulu 8 мая.