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Вышел трейлер мультсериала "Солнечные противоположности"

10:44, 16 апреля 2020
Кино и музыка
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Все серии будут доступны на Hulu 8 мая \ скриншот с видео

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Его создателем стал Джастин Ройланд, известный по работе над комедийным научно-фантастическим анимационным сериалом "Рик и Морти".

В центре сюжета окажутся четыре пришельца, которые спасаются с собственной планеты и случайно оказываются на Земле. Теперь они должны притворяться обычными людьми, однако жизнь на этой планете вызывает у них множество противоречий. 

Все серии будут доступны на Hulu 8 мая.

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Теги: #мультфильм