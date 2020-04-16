Вышел трейлер мультсериала "Солнечные противоположности"
10:44, 16 апреля 2020Кино и музыка
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В центре сюжета окажутся четыре пришельца, которые спасаются с собственной планеты и случайно оказываются на Земле.
Все серии будут доступны на Hulu 8 мая \ скриншот с видео
Сервис Hulu презентовал трейлер нового мультсериала "Солнечные противоположности".
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Его создателем стал Джастин Ройланд, известный по работе над комедийным научно-фантастическим анимационным сериалом "Рик и Морти".
В центре сюжета окажутся четыре пришельца, которые спасаются с собственной планеты и случайно оказываются на Земле. Теперь они должны притворяться обычными людьми, однако жизнь на этой планете вызывает у них множество противоречий.
Все серии будут доступны на Hulu 8 мая.
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