"Ледовый дрифт" должен выйти на экраны летом 2021 года.

Вышел официальный трейлер и постер нового адреналинового экшена "Ледовый дрифт" (The Ice Road), который должен выйти в прокат летом 2021 года.

Читайте такжеПоявились новые подробности о героях фильма Гая Ричи "Гнев человеческий" (фото)

Главные роли в фильме исполнили номинанты на премию "Оскар" Лиам Нисон ("Список Шиндлера", "Команда А", "Заложница", "Бэтмен: Начало", "Реальная любовь") и Лоуренс Фишберн ("Матрица", "Джон Уик", "Таинственная река", "Человек-муравей и Оса", "Пассажиры"), а также Холт МакКеллани, которого зрители могут сейчас увидеть в одной из ключевых ролей в новом фильме Гая Ричи "Гнев человеческий".

Как сообщает "Вольга Украина", автором сценария и режиссером фильма выступил Джонатан Хенсли, известный по работе над фильмами "Армагеддон", "Ирландец", "Пророк", "Каратель", "Крепкий орешек 3" и "Джуманджи".

По сюжету фильма, колонна грузовиков во главе с опытным водителем Майком (Лиам Нисон) должна проехать через тонкий лед. Вес грузовика - 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности воды возможно только на определенной скорости, ибо остановка или ускорение означают верную погибель. Однако ни лед, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет их впереди...

"Ледовый дрифт" не будет доступен онлайн на территории Украины, дата кинотеатральной премьеры будет сообщена в ближайшее время. Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны уже этим летом.

Другие новости кино

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Марина Григоренко