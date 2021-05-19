Вышел официальный трейлер и постер нового адреналинового экшена "Ледовый дрифт" (The Ice Road), который должен выйти в прокат летом 2021 года.
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Главные роли в фильме исполнили номинанты на премию "Оскар" Лиам Нисон ("Список Шиндлера", "Команда А", "Заложница", "Бэтмен: Начало", "Реальная любовь") и Лоуренс Фишберн ("Матрица", "Джон Уик", "Таинственная река", "Человек-муравей и Оса", "Пассажиры"), а также Холт МакКеллани, которого зрители могут сейчас увидеть в одной из ключевых ролей в новом фильме Гая Ричи "Гнев человеческий".
Как сообщает "Вольга Украина", автором сценария и режиссером фильма выступил Джонатан Хенсли, известный по работе над фильмами "Армагеддон", "Ирландец", "Пророк", "Каратель", "Крепкий орешек 3" и "Джуманджи".
По сюжету фильма, колонна грузовиков во главе с опытным водителем Майком (Лиам Нисон) должна проехать через тонкий лед. Вес грузовика - 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности воды возможно только на определенной скорости, ибо остановка или ускорение означают верную погибель. Однако ни лед, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет их впереди...
"Ледовый дрифт" не будет доступен онлайн на территории Украины, дата кинотеатральной премьеры будет сообщена в ближайшее время. Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны уже этим летом.
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