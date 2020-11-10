Компания Вольга Украина рада представить вашему вниманию первый взгляд на комедийный экшен “Пороховой коктейль” молодого режиссера-визионера Навота Папушадо.

На трех первых опубликованных кадрах зрители могут увидеть группу ярких героинь в исполнении Карен Гиллан (франшизы “Джуманджи”, “Мстители”), Лина Хиди (“Игра престолов”, “Судья Дредд”), Анджела Бассетт (номинация на премию “Оскар”; “Черная пантера”, “Миссия невыполнима: Фоллаут”), Мишель Йео (“Безумно богатые азиаты”, “Счастливого Рождества”), Карла Гуджино(“Разлом Сан-Андреас”, “Хранители”) и совсем юная Хлои Коулман (“Мой шпион”, “Большая маленькая ложь”). Кроме того, в картине сыграл номинант на премию “Оскар” Пол Джаматти (“Миллиарды”, “Новый Человек-паук 2: Высокое напряжение”).

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Синопсис:

Быть киллером - весело и просто?... Для главной героини, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам, - это действительно так! Но когда девушке приходится пойти против собственного босса, она становится мишенью для целой армии головорезов. К счастью, мама и ее бывшие напарницы готовы помочь угостить гостей своим фирменным "пороховым коктейлем".

Исполнительница главной роли - рыжеволосая красавица Карен Гиллан поделилась первыми кадрами со своими подписчиками в Инстаграме, сопроводив их подписью: “Я так рада поделиться первым взглядом о моем новом фильме “Пороховой коктейль”!!! Познакомьтесь с Сэмом, Скарлетт, Эмили и несколькими суровыми библиотекарями”. Кроме того, все актрисы будущей экшен-комедии сделали публикации одновременно, тем самым оказав поддержку будущему релизу,

Релиз экшен-комедии про по-настоящему убийственный “Пороховой коктейль” планируется в первой половине 2021-го. Подробности - в скором времени.

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Автор: УНИАН