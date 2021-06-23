Прокат фильма в украинских кинотеатрах стартует с 5 августа 2021 года.

Вышел официальный трейлер романтической комедии "НЕидеальный мужчина" (Ich bin dein Mensch) от лауреата премии "Эмми" Марии Шрадер ("Неортодоксальная").

Как сообщает "Вольга Украина", прокат фильма в украинских кинотеатрах стартует с 5 августа 2021 года.

Главные роли в комедии "НЕидеальный мужчина" исполнили Дэн Стивенс ("Аббатство Даунтон", "Легион", "Красавица и чудовище", "Евровидение: История огненной саги") и Марен Эггерт ("Место преступления", "Эксперимент", "Женщина в конце пути"). Также в одной из ролей появится звезда культовой ленты "Тони Эрдманн" Сандра Хюллер.

В центре сюжета фильма - научный сотрудник Пергамского музея в Берлине Альма. Для того чтобы получить финансирование на исследования, она соглашается принять участие в необычном эксперименте. В течение трех недель ей предстоит жить в компании робота-гуманоида Тома, который, благодаря искусственному интеллекту, должен стать для нее идеальным партнером.

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Ироничная романтическая лента "НЕидеальный мужчина" на данный момент имеет рейтинг 91% на Rotten Tomatoes. Европейские и американские критики хвалят ленту Марии Шрадер за легкий юмор, ненавязчивый и остроумный сюжет, идеальную "химию" между героями Стивенса и Эггерт. Последняя получила за эту роль престижного "Серебряного Медведя" на Берлинском кинофестивале, где "НЕидеальный мужчина" стал одним из фаворитов конкурсной программы.

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Автор: Марина Григоренко