Эту радостную новость сообщил исполнительный продюсер сериала Райан Мерфи.

Недавно Райан Мерфи рассекретил название 10-го сезона сериала "Американская история ужасов". А теперь он еще и рассказал, что к актерскому составу присоединилась 19-летняя модель Кайя Гербер.

Читайте такжеЮбилейная церемония YUNA 2021 состоится в апреле

"Очень рад сообщить, что Кайя Гербер присоединилась к семье «Американской истории ужасов", - написал он в Instagram.

Также в новом сезоне появился Маколей Калкин и Лесли Гроссман.

О присоединении Калкина Мерфи сказал: "Я очень рад, что он будет в моем мире. Я бы многое с ним сделал, если он захочет поработать. Он очень интересный, и у него есть душа. В нем есть и свет, и тьма, что меня особенно привлекает".

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич