Недавно Райан Мерфи рассекретил название 10-го сезона сериала "Американская история ужасов". А теперь он еще и рассказал, что к актерскому составу присоединилась 19-летняя модель Кайя Гербер.
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"Очень рад сообщить, что Кайя Гербер присоединилась к семье «Американской истории ужасов", - написал он в Instagram.
Также в новом сезоне появился Маколей Калкин и Лесли Гроссман.
О присоединении Калкина Мерфи сказал: "Я очень рад, что он будет в моем мире. Я бы многое с ним сделал, если он захочет поработать. Он очень интересный, и у него есть душа. В нем есть и свет, и тьма, что меня особенно привлекает".
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