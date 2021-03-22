Десятый сезон сериала состоит из двух частей.

Создатель сериала "Американская история ужасов" Райан Мерфи рассказал, что десятая часть сериала будет называться "Двойной сеанс".

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Новый сезон состоит из двух частей, которые будут показаны уже в 2021 году. В первой части "У моря" главные роли исполнят Маколей Калкин и Сара Полсон. А кто сыграет во второй части "В песках" пока неизвестно. При этом Мерфи уточнил, что в новом сезоне вернутся Эван Питерс и Кэти Бэйтс.

Точная дата премьеры пока неизвестно. Не исключено, что из-за пандемии коронавируса ее могут перенести.

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Автор: Диана Могилевич