Он снимет фильм для студии Paramount.

Режиссер Гай Ричи снимет фильм о событиях Второй мировой войны.

Об этом сообщает Deadline.

Читайте также"Оскар 2021": дата церемонии и номинанты на кинопремию

Картина будет называться "Ministry of Ungentlemanly Warfare" ("Министерство войны не по-джентльменски"). Согласно сюжету, действия будут происходить в 1939 году.

Тогда Черчилль и вся Британия будут бороться с нацистами. При этом они будут использовать нетрадиционные военные способы. В результате бойцы будут проводить сверхсекретные операции в тылу врага. Когда состоится премьера фильма пока неизвестно.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН