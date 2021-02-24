Гай Ричи снимет свой фильм / instagram.com/guyritchie
Режиссер Гай Ричи снимет фильм о событиях Второй мировой войны.
Об этом сообщает Deadline.
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Картина будет называться "Ministry of Ungentlemanly Warfare" ("Министерство войны не по-джентльменски"). Согласно сюжету, действия будут происходить в 1939 году.
Тогда Черчилль и вся Британия будут бороться с нацистами. При этом они будут использовать нетрадиционные военные способы. В результате бойцы будут проводить сверхсекретные операции в тылу врага. Когда состоится премьера фильма пока неизвестно.
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