Над сериалом будет работать продюсер "Звездного пути" и создатели других культовых историй.

Известный сервис Apple TV+ выпустит новый сериал. В этот раз новинка порадует фанатов вселенной Годзиллы, ведь сериал будет именно об этом легендарном монстре.

Об этом сообщается на официальном сайте компании Apple.

Так, сервис заказал новый оригинальный игровой сериал из франшизы Legendary’s Monsterverse.

"После громоподобной битвы между Годзиллой и Титанами, которая сравняла с землей Сан-Франциско, в условиях шокирующей новой реальности, где существуют монстры, сериал покажет путешествие одной семьи. Люди попытаются раскрыть секреты и наследие, связывающее их с секретной организацией", - указано в сообщении.

Сериал будет продюсировать компания Legendary Television, а исполнительными продюсерами станут соавторы Крис Блэк ("Звездный путь: Энтерпрайз", "Изгой"), который также выступит в качестве шоураннера, и Мэтт Фрэкшн ("Соколиный глаз").

Читайте такжеПоявился трейлер сериала "Мы прогорели" с Джаредом ЛетоНовый сериал будет частью истории о вселенной Годзиллы, которая была запущена в 2014 году. Кто из известных актеров примет участие в съемках и когда зрители смогут увидеть первые серии истории о легендарном монстре - пока что держится в тайне.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Netflix заговорили о создании целой вселенной по мотивам "Игры в кальмара".

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