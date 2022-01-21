Исполнительный директор Netflix Тед Сарандос не только официально подтвердил информацию о съемках второго сезона сериала "Игра в кальмара", но и намекнул, что на стрим-сервисе может появиться целая вселенная по мотивам шоу.
Об этом пишет Deadline со ссылкой на заявление Сарандоса.
"Вселенная "Игры в кальмара" только началась", – многообещающе заявил он во время отчета о прибыли и убытках платформы.
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Южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы.
Режиссером и автором сценария всех девяти эпизодов первого сезона шоу стал Хван Дон Хек.
Главные роли исполнили Ли Джон Джэ, Пак Хэ Су, О Ён Су, Ви Ха Джун, Чон Хо Ён, Хо Сон Тхэ, Анупам Трипати и Ким Чжу Рен.
Сюжет. Персонажи сериала, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в жестоких детских играх. Чтобы выиграть приз в 45 миллионов долларов, они должны пройти шесть раундов. Все проигравшие погибают.