Оскароносный актер сыграл главную роль в новелле под названием "Орел", автором сценария и режиссером которой выступил Мирослав Слабошпицкий.

Оскароносный актер Шон Пенн, известный активной поддержу Украины, снялся в финальной новелле украинского киноальманаха "Война глазами животных", главными героями которого стали животные, страдающие от экоцида в результате войны в Украине.

Как сообщает Deadline, Пенн сыграл главную роль в новелле под названием "Орел", автором сценария и режиссером которой выступил Мирослав Слабошпицкий (фильм "Племя", 2014).

События истории разворачиваются в начале полномасштабного вторжения в Чернобыльском заповеднике, куда юный звукооператор отправился по заказу зарубежного продюсера для записи голосов редких птиц.

Съемки проходили в легендарной студии Evergreen (Лос-Анджелес, США), где за 40 лет существования звучали голоса Фрэнка Синатры и Майкла Джексона, Пола Макартни и Джастина Тимберлейка, а также героев сериалов "Друзья" и "Симпсоны", сообщает пресс-служба SOTA Cinema Group.

"Это был очень волнующий момент для меня – работать с настоящей легендой мирового кинематографа, одним из лучших актеров современности, – отметил Мирослав Слабошпицкий. – И я был совершенно поражен его профессионализмом и преданностью. Встреча с таким актером на съемочной площадке – это абсолютное счастье для режиссера и настоящий праздник чистого творчества".

Вторая часть съемок новеллы, которые запланированы на январь-февраль 2024 года, будет проходить уже в Украине на территории одного из украинских заповедников, который пострадал от российских ракетных обстрелов.

"Финал всегда запоминается больше всего. Поэтому мы старались максимально сконцентрировать месседж, который стремимся передать миру, – заявил автор идеи и генеральный продюсер киноальманаха "Война глазами животных" Олег Кохан. – Окружающая среда больше не должна быть молчаливой жертвой войны. И если мы вместе не остановим зло, с которым Украина бьется каждый день, экологическая катастрофа угрожает всему миру".

Продюсирование киноальманаха "Война глазами животных" украинская кинокомпания SOTA Cinema Group и Kleos Art Productions начали в прошлом году. Первые три новеллы киноальманаха – "Кролик или туда и оттуда", "Сынишка" и "Корова в тумане", были сняты прошлой зимой в Украине и вошли в первый трейлер, который авторы презентовали на нынешнем Берлинском кинофестивале. Премьера фильма запланирована на 2024 год.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом году вышел документальный фильм "Суперсила" (Superpower) авторства Шона Пенна, посвященный войне в Украине и сопротивлению, которое украинцы оказывают врагу.

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