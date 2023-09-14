Он думал над тем, чтобы переплавить свой "Оскар" в пули.

Американский актер и верный друг Украины Шон Пенн дал большое интервью, в котором рассказал о своем отношении к нашей стране и даже придумал способ, как нам помочь в борьбе с российской агрессией.

Журналист издания Variety описал, как проходил их разговор. По его словам, когда речь зашла об Украине, Пенн очень напрягся. А когда актер вспоминал церемонию награждения "Оскара", когда нашему президенту Владимиру Зеленскому не дали выступить, он и вовсе разозлился.

Пенн сказал, что не понимает, почему так произошло. После этой ситуации у него даже возникла мысль уничтожить свою статуэтку.

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"Я подумал: ну, блин, понимаешь? Я отдам его Украине. Его можно переплавить в пули, которыми они смогут стрелять в русских", - сказал Шон.

Однако позже он отметил, что решил не тратить свой "Оскар" на украинские пули. Вместо этого он подарил один Зеленскому.

"Я сказал ему оставить его себе и привезти в Малибу, когда все это закончится и его страна будет в безопасности", - с улыбкой сказал Шон.

Стоит отметить, что актер очень тепло отзывается о Владимире Зеленском. Он говорит, что президент поразил его при первой же встрече. Он даже подумать не мог, что Зеленский откажется от эвакуации, останется вместе со многими украинцами в стране и будет просить оружие.

"Его мозг полностью насыщен кислородом. Его глаза ясны и он теплый. Я знал, что либо ничего не почувствую, либо позволю себе полюбить его", - отметил Пенн.

Знаменитость добавил, что восхищается Зеленским, ведь тот не побоялся даже смерти. Несмотря на то, что его жизнь была под угрозой, он все равно продолжал бороться за независимость своей страны.

Пенн признается, что после первой встречи с президентом боялся, что больше никогда его не увидит, но, к счастью, они встречались еще не один раз. За полтора года полномасштабной войны они стали очень близкими друзьями.

Напомним, Шон Пенн появился в Киеве вместе со своей девушкой-украинкой.

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