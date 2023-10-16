Всего в этом году в рамках фестиваля в Варшаве представили девять украинских фильмов.

Украинские фильмы "БожеВільні" и "Фотофобия" получили награды 39-го Варшавского международного кинофестиваля (Warsaw Film Festival), который в этом году проходил с 5 по 15 октября и является крупнейшим кинофестивалем Восточной Европы.

Как сообщили в Госкино, словацко-чешско-украинская лента "Фотофобия" режиссеров Ивана Остроховского и Павола Пекарчика получила награду за лучший полнометражный документальный фильм.

Лента рассказывает о 12-летнем мальчике Ники, который с семьей живет на станции харьковского метро, где они прячутся от страшной войны, бушующей на улице. Для семьи Ники дневной свет – синоним смертельной опасности, поэтому мальчику не разрешают выходить наружу.

Бесцельно блуждая по заброшенным вагонам и заполненным платформам, Ники встречает 11-летнюю Вику, и перед ним открывается новый мир. Когда их связь укрепляется, дети снова обретают смелость почувствовать солнце на своих лицах.

Между тем, дебютный фильм Дениса Тарасова "БожеВільні" получил специальную награду (Special mention) в конкурсной программе первых и вторых полнометражных работ молодых режиссеров Competition 1-2.

Лента "БожеВільні" рассказывает историю простого молодого человека, который жил в СССР в 70-е годы 20 столетия и которого упекли в психиатрическую больницу из-за любви к запрещенной в те времена западной рок-музыке. Перед ним встает непростой выбор – сотрудничать с КГБ и вернуться к семье или раскрыть правду о диссидентах, замученных в психбольницах.

Андрей Довженко в исполнении актера Константина Темляка – это собирательный образ свободолюбивого человека, попавшего в тиски КГБ из-за откровенного неприятия безумных правил коммунистического устройства.

Всего в этом году в рамках кинофестиваля в Варшаве представили девять украинских фильмов, в том числе "Дом за стеклом" режиссера Тараса Дроня (международный конкурс), "БожеВільні" режиссера Дениса Тарасова (конкурс первых/вторых фильмов) и "Железные бабочки" режиссера Романа Любого (конкурс документальных фильмов).

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2023 года, в рамках седьмого фестиваля "Киевская неделя критики", состоялась церемония награждения шестой национальной премией кинокритиков "Киноколо". Среди победителей нынешней премии – фильмы "Ля Палисиада", "Люксембург, Люксембург" и "20 дней в Мариуполе".

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